На подлете к Белгороду система ПВО сбила воздушные цели Украины
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Киевский режим в очередной раз с использованием воздушных целей атаковал Белгород и Белгородский район, но система ПВО успешно отразила атаку, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы приграничного региона, в результате украинской атаки никто не пострадал. Однако владельцам пяти автомобилей нанесен материальный ущерб, их транспортные средства посечены осколками сбитых объектов.
«Кроме того, поврежден газопровод», — написал Гладков.
На месте повреждения уже работают оперативные службы. Информация о последствиях украинской атаки уточняется.