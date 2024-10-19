На подлете к Белгороду система ПВО сбила воздушные цели Украины

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Киевский режим в очередной раз с использованием воздушных целей атаковал Белгород и Белгородский район, но система ПВО успешно отразила атаку, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы приграничного региона, в результате украинской атаки никто не пострадал. Однако владельцам пяти автомобилей нанесен материальный ущерб, их транспортные средства посечены осколками сбитых объектов.

«Кроме того, поврежден газопровод», — написал Гладков.

На месте повреждения уже работают оперативные службы. Информация о последствиях украинской атаки уточняется.