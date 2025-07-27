Президент Алжира Теббун выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает РИА Новости .

Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями.

«От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования», — говорится в тексте письма.

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, разбился 24 июля. Его обнаружили на склоне рядом с населенным пунктом. На борту были 48 человек, среди которых и шесть членов экипажа. Все люди погибли.

Ранее сообщалось, что в Москву привезли черные ящики разбившегося Ан-24. Один из них сгорел.