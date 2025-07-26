Один сгорел, второй цел: в Москву привезли черные ящики разбившегося Ан-24

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МАК: один из черных ящиков рухнувшего в Амурской области Ан-24 сгорел

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал совещание с членами комиссии по расследованию авиакатастрофы, которая случилась 24 июля рядом с аэропортом Тында в Амурской области с самолетом авиакомпании «Ангара». Один из черных ящиков Ан-24, привезенный в Москву, был уничтожен огнем, сообщается на сайте МАК .

Ночью сотрудники комиссии доставали информацию из бортовых самописцев. Выяснилось, что носитель параметрической информации (магнитная лента) сгорел из-за пожара. При этом информация с речевого самописца не пострадала. Запись анализируют.

По предварительной информации, до момента столкновения с землей никакие системы у самолета не отказывали.

Ан-24 с 42 пассажирами и 6 членами экипажа разбился в Тынде Амурской области 24 июля. Все погибли. Экипаж перестал выходить на связь, когда зашел на второй круг перед посадкой.

Ранее бабушка разбившейся при падении самолета пассажирки рассказала подробности о ней. Так, девушка просила родственницу не переживать из-за рейса.