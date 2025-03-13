Преступники в РФ получали кредиты на поддельные паспорта реальных бизнесменов

В России пресекли преступную деятельность организованной группировки, которая «зарабатывала» на получении кредитов по поддельным документам реальных предпринимателей и директоров. Затем они выводили деньги на подконтрольные счета через банкоматы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

После открытия расчетных счетов на поддельные паспорта преступники подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Также они обманывали людей и выманивали у жертв деньги. В прошлом году житель Москвы перевел на счета мошенников 2 160 000 рублей.

Через месяц после этого сотрудники УБК МВД России задержали одного из членов группировки — жителя Челябинской области. Мужчина дал признательные показания. В его квартире нашли поддельные паспорта, мобильные телефоны и компьютеры, с помощью которых он обманывал людей.

Оказалось, преступник находил людей, которые за вознаграждение готовы были представляться чужим именем и брать кредиты в банках по фальшивым документам. Еще троих соучастников задержали позже в Приморском крае и Челябинской области. Организатор преступной схемы был неоднократно судим.

Следователи возбудили 28 уголовных дел и соединили их в одно производство. Всех задержанных арестовали. Правоохранители продолжают работать, чтобы установить все обстоятельства преступлений.

Ранее в Москве предъявлено обвинение членам банды из семи человек, которым вменяют целый ряд тяжких преступлений. Криминальный коллектив сформировали двое приезжих, в нем также состояли две женщины.