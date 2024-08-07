«Преступная нечисть с Банковой»: МИД квалифицировал атаку на Курскую область

Офпред МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских войск на Курскую область — это очередной теракт, направленный против мирных россиян. По словам дипломата, правоохранительные органы РФ дадут оценку действиям боевиков ВСУ.

Захарова подчеркнула, что Следственный комитет не только оценит и соберет всю доказательную базу, чтобы это дело дошло до суда, но и добьется того, чтобы «вся эта преступная нечисть с Банковой» получила по заслугам.

Спикер дипведомства также не сомневается, что в ситуации с нападением на Курскую область предпринимаются все необходимые действия.

«И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Утром 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область, завязался бой. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявлял, что пограничники и российские армейцы уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту атаки украинских сил на Курскую область.