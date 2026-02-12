Преследует и угрожает убийством: мужчина из Москвы поджег дверь бывшей жене

33-летняя Елена познакомилась с 23-летним Евгением еще в 2024 году. У них быстро начались отношения и через 5 месяцев дело дошло до свадьбы. Тогда мужчина красиво ухаживал за возлюбленной и дарил ей много подарков. Однако счастливая история на этом закончилась.

Елена начала получать СМС с угрозами от неизвестного. Супруг обещал решить проблему, но позже выяснилось, что автором сообщений был он сам. Женщина 5 раз подавала на развод, но брак удалось расторгнуть только через суд в октябре 2025 года.

После развода Евгений написал на экс-жену заявление о краже и потребовал вернуть подарки. Елена на следующий же день передала ему все вещи и 6,5 млн рублей, оформив расписку об отсутствии претензий. Несмотря на это, преследование продолжилось.

По словам женщины, бывший муж регулярно караулит ее у дома и на парковке, присылает угрозы. Однажды, по словам пострадавшей, в нее целились красным лазером — в этот момент экс-супруг написал: «Снайпер стреляет из винтовки».

По итогу это закончилось нападением на саму Елену. Мужчина поджег входную дверь квартиры ее родителей. Девушка уверена: бывший муж пытается сломать ее психологически, чтобы она отдала ему имущество.

На данный момент пострадавшая обратилась за помощью к юристам и написала заявления в следственный комитет.

