сегодня в 20:43

Преподаватель колледжа и студенты хотели принести в жертву бычка в Магадане

В Магадане педагог техникума и его студенты попытались совершить ритуал жертвоприношения быка. При этом деньги на него педагог заработал на наркотиках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Это произошло в канун Нового года. Студенты городского политехнического техникума и педагог подвесили в нежилом помещение быка, они планировали его ритуально убить. Молодым людям за участие обещали поставить зачет.

Организация жертвоприношения потребовала от преподавателя больших вложений. По информации полиции, он заработал деньги на продаже запрещенных веществ. При обысках у мужчины нашли плантацию марихуаны и огнестрельное оружие.

В итоге быка удалось спасти. А в отношении задержанных студентов и преподавателя возбуждены уголовные дела.

Официального подтверждения задержания и попытки жертвоприношения животного не было.