Представившийся Бегловым мошенник похитил у петербуржца 20 млн руб

сегодня в 12:35

Мошенник позвонил пожилому жителю Санкт-Петербурга от имени губернатора Александра Беглова, обманул его и похитил у него 20 млн рублей, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Злоумышленник связался с 84-летним жителем Парголово и представился губернатором Санкт-Петербурга. Мужчина заявил пенсионеру о крупном хищении из городского бюджета и попросил помочь.

Пожилой петербуржец проникся рассказом псевдо-Беглова. Он заявил, что готов помочь «губернатору» поймать казнокрадов. Тогда аферисты отправили пенсионеру инструкцию, а он, следуя ей, передал «связным» 20 млн рублей.

После этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники обманули директора магазина под видом «проверки терминала». Он сообщил, что оборудование необходимо «протестировать» и убедил мужчину перевести 60 тысяч рублей на указанную карту.