Мошенники обманули директора магазина под видом «проверки терминала»

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказали о новом виде обмана: теперь под прицелом злоумышленников оказались предприниматели, которые принимают платежи за свои товары или услуги через терминалы для оплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В магазин позвонил неизвестный и представился сотрудником компании, которая предоставляет сервис безналичной оплаты через терминал. Он сообщил, что оборудование необходимо «протестировать» и убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту. Мошенник заверил, что деньги вернутся через 15-20 минут, а чтобы еще больше усыпить бдительность жертвы, попросил направить чек об оплате через файлообменник. По прошествии времени сумма так и не вернулась на счет директора.

Если собеседник призывает вас совершить какие-либо финансовые операции, торопит и не оставляет времени на обдумывание своих действий, постарайтесь все же прервать разговор, еще раз перепроверить услышанную в ходе беседы информацию и самостоятельно перезвонить по официальным номерам телефонов тех организаций, сотрудниками которых могут представляться злоумышленники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.