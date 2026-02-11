Представителя ЛГБТ* из Казахстана задержали в Дагестане по обвинению в побоях

В Дагестане задержали гражданина Казахстана, идентифицирующего себя как представителя ЛГБТ-сообщества*, после того как один из гостей вечеринки заявил, что иностранец его якобы избил. Правоохранители принудили его разблокировать мобильный телефон, угрожая возбуждением уголовного дела из-за обнаруженных личных фотографий, сообщает «Осторожно, новости» .

Со слов 28-летнего Мурада, он приехал из Казахстана в Дагестан к родным. В начале ноября 2025 года у него дома собрались друзья, включая Тимура, открыто заявляющего о своей принадлежности к ЛГБТ*. После того как гости уехали на съемную квартиру, Мурад остался один. На следующий день к нему явились двое оперативников. Они сообщили, что Тимур написал заявление об избиении в квартире Мурада.

Несмотря на опровержение этих обвинений, мужчину доставили в отдел. Там от него требовали предоставить доступ к телефону, угрожая отправкой устройства на длительную экспертизу в случае отказа.

По словам Мурада, он разблокировал телефон, так как скрывать было нечего. В течение часа все его переписки изучали, также проверяли аккаунты в соцсетях. В итоге нашли переписку в мессенджере трехлетней давности, где мужчина отправлял знакомому фотографии интимного содержания.

По его утверждению, на основании этих снимков ему попытались инкриминировать ч. 2 ст. 242 УК РФ — изготовление и распространение порнографических материалов с участием лиц, не достигших совершеннолетия. При этом на телефоне подобных материалов не было.

На допросе, по словам Мурада, следователи позволяли себе издевательские шутки и непристойные предложения. Они явно смутились, узнав о его казахстанском гражданстве, и оказались в замешательстве относительно дальнейших действий. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование, убедив отказаться от процедуры для скорейшего освобождения. Мурад, сомневаясь, последовал этому совету.

В результате его арестовали на 48 часов по статье о неповиновении требованиям полиции и постановили депортировать из России. Попытки обжаловать решение суда успеха не принесли. По утверждению Мурада, в изоляторе временного содержания его незаконно держали в течение 76 суток, где его состояние здоровья резко ухудшилось. После этого его выдворили в Казахстан.

Мурад полагает, что за время его содержания против него, вероятно, готовили уголовное дело по статье о распространении порнографии с несовершеннолетними.

Гражданин Казахстана считает, что полиция в Махачкале практикует использование осведомителей (как в его случае Тимура) для выявления и последующего преследования лиц, относящих себя к ЛГБТ*.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

