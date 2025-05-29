Председателя садового кооператива в Подмосковье обвиняют в хищении и угрозах

Уголовное дело возбуждено по факту обращения участников подмосковного садового кооператива с жалобой на неправомерные действия председателя, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе мониторинга Сети было обнаружено видеообращение садового потребительского кооператива «Родина», расположенного в поселке Свердловский в Лосино-Петровском. На видео прозвучала просьба принять меры на действия председателя кооператива, которого обвинили в хищении средств, угрозах, злоупотреблении полномочиями и порче имущества.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного управления ведомства Ярославу Яковлеву предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.