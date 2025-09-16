Предполагаемому убийце активиста Кирка предъявили обвинения

Тайлеру Джеймсу Робинсону было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах американского политического активиста Чарли Кирка. Молодому человеку может грозить смертная казнь, сообщает ТАСС .

Обвинение выдвинул прокурор штата Юта Джефф Грей. По его словам, Робинсон замешан в тяжком преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия. Грей отметил, что это было преднамеренное и сознательное убийство, которое создало большой риск смерти для других.

По словам прокурора, он намерен добиться смертной казни для Робинсона. Он отметил, что принял это решение, опираясь на основании свидетельств, обстоятельств и природы преступления. Также Робинсона обвиняют в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием и препятствовании осуществлению правосудия.

Молодой человек остается под стражей. Ранее сообщалось, что он не признает вину и не хочет сотрудничать со следствием. Однако отмечалось, что все окружение парня содействует следствию.