Предмет, похожий на мину «Лепесток», нашли на входе в подъезд в Москве

Сотрудники правоохранительных органов огородили от прохожих один из дворов на улице Плещеева в Москве. Там местные жители обнаружили странный предмет, который визуально похож на противопехотную мину «Лепесток», сообщает Mash .

Предмет нашли на козырьке домофона, установленного на входе в подъезд. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и полицейские. В подъезд никого не пускают и не выпускают.

Противопехотные мины «Лепесток» часто используют боевики ВСУ. Такие взрывчатые вещества имеют маленькие габариты. Увидеть их сложно. Однако, если предмет сдетонирует рядом с человеком, то может лишить его конечности.

Ранее ВСУ заминировали «Лепестками» дорогу на Украинск в ДНР. По ней эвакуировались мирные жители.