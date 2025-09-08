Предъявлено обвинение мужчине, напавшему на полицейских в Новой Москве

В Новой Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который применил насилие в отношении двух полицейских. Фигуранту предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, 6 сентября правоохранители задержали мужчину по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия). Его доставили в ОМВД России «Коммунарский».

Однако задержанный проявил агрессию, не желая быть привлеченным к ответственности. Он применил насилие в отношении представителей власти. На него завели еще одно дело по соответствующей статье.

Столичные следователи предъявили обвинение фигуранту. Он свою вину признал. Проведение следственных действий продолжается.

Ранее трое мужчин избили полицейского у ТЦ «Глобус» в подмосковном Щелкове. Он подошел к ним с целью предупредить их конфликт с охранником и успел показать служебное удостоверение, но это не уберегло его от агрессии уже в свою сторону.