«Предчувствовали — что-то произойдет»: ребенок впал в кому после пожара в Москве

Ночью 20 октября произошел пожар на улице Уральской в Москве, который унес жизнь женщины. Ее сын-инвалид впал в кому. Появились подробности о жизни пострадавшей семьи, сообщает MSK1.RU .

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Внутри обнаружили труп. Там же находились восьмилетний ребенок и взрослый — их вывели на улицу и передали на осмотр медикам.

Погибшей оказалась 38-летняя женщина, ее сын впал в кому. Жил ребенок среди пьянства, ругани и наркотиков. Всего за месяц до трагедии его отца осудили за организацию притона в этой квартире.

«Мы предчувствовали, что что-то, не дай бог, произойдет. Люди такие безответственные, скандалили каждый день. Слышно было крики, у них окна побитые», — рассказала одна из жительниц на Уральской.

По словам председателя дома, всего в семье пятеро детей. Некоторые из них жили в этом же доме, но в другой квартире. Двое из них уже совершеннолетние, о младших будет заботиться бабушка.

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