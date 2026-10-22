«Предчувствовали — что-то произойдет»: ребенок впал в кому после пожара в Москве
Ночью 20 октября произошел пожар на улице Уральской в Москве, который унес жизнь женщины. Ее сын-инвалид впал в кому. Появились подробности о жизни пострадавшей семьи, сообщает MSK1.RU.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Внутри обнаружили труп. Там же находились восьмилетний ребенок и взрослый — их вывели на улицу и передали на осмотр медикам.
Погибшей оказалась 38-летняя женщина, ее сын впал в кому. Жил ребенок среди пьянства, ругани и наркотиков. Всего за месяц до трагедии его отца осудили за организацию притона в этой квартире.
«Мы предчувствовали, что что-то, не дай бог, произойдет. Люди такие безответственные, скандалили каждый день. Слышно было крики, у них окна побитые», — рассказала одна из жительниц на Уральской.
По словам председателя дома, всего в семье пятеро детей. Некоторые из них жили в этом же доме, но в другой квартире. Двое из них уже совершеннолетние, о младших будет заботиться бабушка.
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