Праздника не будет: грузовик с мандаринами перевернулся на трассе в Сочи

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SHOT: грузовик с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи и снес четыре авто

Грузовик с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи и снес четыре легковых автомобиля. Водитель фуры получил травмы и отправился в больницу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на трассе Джубга-Сочи. При «заходе» в поворот водитель грузовика не смог сманеврировать, и его автомобиль опрокинулся. Ящики с мандаринами вывалились на дорогу.

Во время переворота грузовик врезался в четыре автомобиля. Движение частично перекрыто. Водитель большегруза госпитализирован.

Троим пострадавшим на месте ДТП оказали помощь врачи.

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