сегодня в 15:43

Автобус с людьми упал с моста на ж/д пути в Перми и сгорел

Пассажирский автобус упал с моста на железнодорожные пути в Перми. Во время этого он задел висящие провода и сгорел, сообщает SHOT .

Инцидент произошел рядом с улицей Светлогорской. Пострадал автобус №15.

По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял сознание за рулем. После этого автобус упал на железнодорожные пути, порвал провода и загорелся.

В транспортном средстве ехали пассажиры. Среди них были в том числе и молодые люди.

Пострадавших нет. На место выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее автобус протаранил грузовик в Ленинградской области. 11 человек пострадали.