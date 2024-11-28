Автобус с людьми упал с моста на ж/д пути в Перми и сгорел
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Пассажирский автобус упал с моста на железнодорожные пути в Перми. Во время этого он задел висящие провода и сгорел, сообщает SHOT.
Инцидент произошел рядом с улицей Светлогорской. Пострадал автобус №15.
По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял сознание за рулем. После этого автобус упал на железнодорожные пути, порвал провода и загорелся.
В транспортном средстве ехали пассажиры. Среди них были в том числе и молодые люди.
Пострадавших нет. На место выехали сотрудники оперативных служб.
Ранее автобус протаранил грузовик в Ленинградской области. 11 человек пострадали.