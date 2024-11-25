Автобус протаранил грузовик в Ленинградской области, 11 человек пострадали
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Пассажирский автобус протаранил грузовик в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пассажирский автобус врезался в грузовик в поселке Новоселье рядом с восьмым домом. Инцидент произошел 25 ноября в 07:24.
Судя по опубликованным фотографиям, автобус въехал в грузовик сзади. Из-за ДТП у общественного транспорта пробито лобовое стекло.
Из-за столкновения травмы получили 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. Один из раненых в тяжелом состоянии.
Ранее в Бразилии произошло ДТП с туристическим автобусом. Погибли 23 человека.