Правоохранители задержали нижегородца за госизмену
В Нижнем Новгороде поймали подельника украинских мошенников
В Нижнем Новгороде правоохранители задержали предполагаемого подельника украинских телефонных мошенников, пишет ТАСС.
«Житель Нижегородской области был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств, добытых <…> телефонными мошенниками, с граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.
Следствие считает, что полученные обманным путем деньги уходили на финансирование Вооруженных сил Украины.
Возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены.
Ранее жительницу Ростова-на-Дону задержали за связь с украинской разведкой.