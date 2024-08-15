Правоохранители задержали нижегородца за госизмену

«Житель Нижегородской области был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств, добытых <…> телефонными мошенниками, с граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.

Следствие считает, что полученные обманным путем деньги уходили на финансирование Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены.

Ранее жительницу Ростова-на-Дону задержали за связь с украинской разведкой.