Сотрудницу воинской части ЮВО подозревают в госизмене и передаче данных Украине

Сотрудницу воинской части Южного военного округа подозревают в госизмене и передаче информации ГУР Украины через мессенджер Signal, сообщает ТАСС .

По информации пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, жительница Ростова-на-Дону поддерживала связь с сотрудниками ГУР Украины. По заданию украинской стороны в январе прошлого года она поступила на службу в воинскую часть ЮВО.

Во время работы она собирала различную информацию о расположении баз, складов и арсеналов и передавала ее украинской разведке. Подозреваемую задержали, идет расследование.

У женщины изъяли средства связи, которые она использовала для общения с представителями киевского режима. Следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее жителя Дзержинска в Нижегородской области арестовали по подозрению в госизмене. По данным следствия, мужчина расклеивал листовки с призывом вступать в радикальное военное формирование, которое курируют спецслужбы Украины.