Александр К. рассказал, что волонтеры спасли его из рабства на цыганской ферме в Тульской области. По его словам, пытавшихся сбежать из плена находили и возвращали обратно, сообщает Газета.ru .

Александр совершил попытку сбежать самостоятельно, но его поймали. Мужчина рассказывал, что перед побегом его предупредили другие заложники о том, что беглецов ловят, после чего бьют и издеваются. На свой страх и риск мужчина решил бежать.

После подъема заложник пошел в сторону столовой и убежал через кусты. Он рассчитывал, что сможет добраться до Москвы на автобусе или попутке. Проходя мимо частных домов, он встретил мужчину, который сразу же спросил, сбежал ли он. Александр решил, что он с фермерами заодно, и как только они разошлись, на трассе появилась белая машина с двумя цыганками внутри. Мужчине удалось сбежать на обочину, и его не заметили.

Снова выйдя к домам, он встретил девушку, которая рассказала, что можно добраться в Москву на автобусах.

«Я подошел к остановке рядом с фермой и ждал автобус. Когда до его приезда оставалось буквально пять минут, подъехала та же машина, сзади сидела самая старшая цыганка Вера. <…> Вера сказала: „Я бодаться с тобой не буду и позову своих парней, тогда тебе будет хуже“», — вспомнил спасенный.

Перед угрозами женщина совершила попытку силой затолкать бежавшего в машину. Мужчине пришлось сесть в машину, фермеры довезли его до автобуса с другими работниками, а оттуда К. поехал работать в сад.

Александру и девяти другим порабощенным удалось сбежать благодаря волонтерам из движения «Альтернатива». После шумихи в СМИ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту незаконного лишения людей свободы.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев прокомментировал ситуацию с попаданием в цыганское рабство ветерана СВО и других людей в Тульской области.