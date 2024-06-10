Пожилой мужчина пострадал из-за обстрела здания приемной Каховской администрации
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на здание общественной приемной Каховской администрации. В результате пострадал пожилой мужчина, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Боевики ВСУ с помощью дрона атаковали гражданский объект на левом берегу Днепра. Пожилому мужчине посекло лицо осколками стекла.
Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему помощь. Также повреждения получило здание администрации.
Ранее обстрелу из РСЗО подвергся жилой сектор поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа. Два дома практически полностью разрушены. Убит местный житель, ранена женщина.