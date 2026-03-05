Пожилой фермер изнасиловал семиклассника в Дагестане

сегодня в 16:29

В Дагестане 68-летнего фермера подозревают в изнасиловании семиклассника

В Дагестане 68-летнего фермера заподозрили в сексуальном насилии над семиклассником. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ» .

По предварительным данным, днем 1 марта пожилой житель Дербентского района совершил сексуальное насилие над подростком.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Фигурант является индивидуальным предпринимателем в сфере овощеводства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении жительницы Петербурга, которая силой принудила знакомого к оральному сексу и снимала это на видео.

