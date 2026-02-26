Заставила делать то, что SHAMAN с Байкалом: в Петербурге изнасиловали мужчину

Районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о сексуальном насилии и вымогательстве в отношении местной жительницы. По версии следствия, она силой принудила знакомого к интимным действиям и снимала это на видео, сообщает «Бриф24» .

По данным объединенной пресс-службы судов города, все произошло после того, как мужчина отказал женщине в близости. Следствие считает, что обвиняемая пригрозила знакомому избиением, а затем нанесла ему не менее пяти ударов по телу, в том числе в область паха.

Когда потерпевший испытывал боль и не мог сопротивляться, женщина, по версии следствия, принудила его к действиям сексуального характера.

«Пока мужчина испытывал боль, подсудимая разделась, взяла его за голову… Дальше высказывала требования подключить язык, заставляя делать языком то, что Шаман с Байкалом», — написала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Происходящее женщина записывала на видео. Следствие полагает, что запись предназначалась для последующего вымогательства денег.

Потерпевший заявил о физических травмах и моральных страданиях. Суду предстоит рассмотреть материалы дела и определить степень вины подсудимой.

