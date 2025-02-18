Пожилая россиянка избила свою соседку метлой из-за пропажи 10 кирпичей

В Нижегородской области пенсионерку приговорили к 2 годам лишения свободы условно за избиение метлой соседки, которая якобы украла 10 кирпичей, сообщает Ni Mash .

Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. В какой-то момент Валентина обнаружила, что кирпичи, которые находились возле сарая ее покойного сына, исчезли. Вскоре она нашла их вкопанными в дорожку у дома своей знакомой — Татьяны.

Пенсионерка забрала кирпичи и вернула их на свое место. Однако на следующий день те снова исчезли. Валентина решила разобраться в ситуации и отправилась к соседке. Пожилая женщина ворвалась к ней со скандалом, но в ходе конфликта получила тройной перелом руки, сотрясение и гематомы.

В отношении Валентины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (проникновение в жилище). На Татьяну следователи завели дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Женщине дали 2 года условно и обязали выплатить хозяйке кирпичей 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Москве пьяный мужчина до смерти избил 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек во дворе жилого дома.