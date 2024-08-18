Пожилая москвичка посреди ночи вызвала скорую помощь из-за неработающего YouTube

В Москве пенсионерка посреди ночи вызвала бригаду скорой помощь, так как у нее перестал работать YouTube, с помощью которого она слушала аудиокниги, сообщает Life.ru .

Прослушивание аудиокниг на видеохостинге помогало 76-летней женщине заснуть, однако в какой-то момент площадка перестала работать, а бабушка засыпать.

Москвичка обратилась к медикам с жалобой на «нарушение сознания». На вызов приехали врач и 2 фельдшера, которых встретила вполне здоровая бабушка, у которой возникли трудности при включении аудиокниги. Врачи помогли женщине настроить YouTube, за что получили благодарность.

По словам фельдшера, на вызов прибыли медики с большим опытом на дорогостоящей машине скорой помощи с первоклассным оборудованием, однако «лечить пришлось YouTube».

Ранее стало известно, что россиянам приходится чаще искать видео в Сети на фоне замедления YouTube. Чаще всего пользователи ищут детские видеозаписи.