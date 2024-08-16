Россияне стали чаще искать видео в Сети на фоне замедления YouTube

Жители России стали чаще пользоваться поиском в Сети после замедления видеохостинга YouTube. Число поисковых сессий «Яндекса» выросло на 15% за неделю, сообщает SHOT .

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число поисковых сессий выросло на 30%. Чаще всего пользователи Сети ищут детские видеозаписи — за год рост составил 27%.

Самым популярным детски контентом оказались мультфильмы. За год мультсериал «Маша и Медведь» начали искать на 30% чаще, «Смешариков» ищут на 50% чаще. За год общее число запросов выросло в два раза.

Ранее российский видеохостинг RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube. За раз автор может перенести на платформу до 2 тыс. видеозаписей.