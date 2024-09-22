Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части беспилотника ВСУ

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Пожарный погиб в Луганской Народной Республике в результате детонации боевой части украинского беспилотника, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

В Новоайдарском муниципальном округе из-за БПЛА загорелась сухая растительность. Огнеборцы принялись тушить пожар, но вдруг произошла детонация боевой части дрона.

Пожарный Вячеслав Глазунов получил смертельные травмы. Из-за снаряда ВСУ он скончался на 34-м году жизни.

Кроме того, пострадали еще двое сотрудников. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшего пожарного.

Ранее пожар вспыхнул на АЗС на Ставрополье. В результате пострадал один человек.