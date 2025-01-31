Пожарный поезд привлекли для тушения возгорания в московском хостеле

Для тушения крупного пожара на северо-западе столицы привлечен пожарный поезд. В составе — цистерны с 150 тоннами воды и 4 тонны пенообразователя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пожар в 2-этажном административном здании на бывшем промышленном объекте начался примерно в 06:30 утра на улице Сходненский тупик. Крыша частично обрушилась.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 300 человек. Площадь возгорания выросла до 2 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, горящее здание располагается на территории экс-машиностроительного завода имени Чернышева. Там находится гостиница.