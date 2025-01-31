Площадь пожара на экс-промышленном объекте в Москве выросла до 2 тыс «квадратов»

Пожарный поезд отправили для тушения крупного возгорания, которое произошло на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площадь две тыс. квадратных метров, сообщает SHOT .

По предварительным данным, горит одно из строений, расположенных на территории экс-машиностроительного завода имени Чернышева. Там работает гостиница.

Информации о пострадавших нет.

Пожар начался примерно в 06:30 утра на улице Сходненский тупик. Тогда работники МЧС провели эвакуацию 50 человек. Горело двухэтажное здание. Крыша частично обрушилась.