Пожарный «КамАЗ» и автобус эвакуировали с места ДТП в Москве

Пожарный «КамАЗ» и автобус увезли на эвакуаторах после ДТП на юге Москвы , сообщает РИА Новости .

Сначала с места аварии увезли два автомобиля, а потом автобус. Последней эвакуировали пожарную машину, которая получила серьезные повреждения.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей. По последним данным, в ДТП пострадали 17 человек.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.