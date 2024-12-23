Пожарный «КамАЗ» и автобус эвакуировали с места ДТП в Москве
Пожарный «КамАЗ» и автобус увезли на эвакуаторах после ДТП на юге Москвы, сообщает РИА Новости.
Сначала с места аварии увезли два автомобиля, а потом автобус. Последней эвакуировали пожарную машину, которая получила серьезные повреждения.
Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей. По последним данным, в ДТП пострадали 17 человек.
На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.