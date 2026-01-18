Пожарные сумели локализовать скрытый пожар в московской пятиэтажке

сегодня в 13:39

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве продолжают тушить пожар, который скрытым образом распространился по перекрытиям в пятиэтажке в центре города. На данный момент спасателям удалось локализовать горение.

Сигнал о пожаре на улице Татарская улица, д. 5, стр. 1 на пульт диспетчера МЧС РФ поступил в первой половине дня 18 января. По указанному адресу незамедлительно направили расчеты со спасателями.

Жители пятиэтажки самостоятельно эвакуировались из дома. На момент публикации заметки известно, что спасателям удалось локализовать горение. Работы, направленные на ликвидацию пожара, продолжаются.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, будет установлено позднее.

