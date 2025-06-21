Пожарные спасли 19 человек при тушении огня в доме в центре столицы

Пожарные спасли 19 человек во время ликвидации возгорания в доме в Москве. Огонь вспыхнул в многоэтажке в Ковров переулке, сообщает пресс-служба МЧС России.

Загорелись мебель и предметы на первом этаже в помещении консьержа. Во время тушения пожара сотрудники МЧС спасли с вышележащих этажей 19 человек. Трое из них — дети.

Пожар удалось ликвидировать. На месте трудились 18 сотрудников и 6 единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании театра им. Щукина на Новом Арбате в центре Москвы. Никто не пострадал.