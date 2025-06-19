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Пожар произошел в здании театра имени Щукина в центре Москвы

Пожар произошел в здании театра имени Щукина на Новом Арбате в центре российской столицы. В результате возгорания пострадавших нет, сообщает SHOT .

ЧП произошло в четверг вечером. Пожар начался в библиотеке, расположенной на 6-м этаже театра. В здании сработала пожарная сигнализация. Людей экстренно эвакуировали из театра. По словам очевидцев, виден сильный дым.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее возгорание произошло на минус первом этаже в торговом центре «Метрополис» в Москве. Из здания были эвакуированы 30 человек. В результате происшествия пострадавших нет.