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Пожар потушили в торговом центре «Метрополис» в Москве

Пожарные потушили возгорание, которое произошло в здании по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По прибытии пожарных наблюдалось возгорание на минус 1 этаже в серверной. Огонь охватил площадь в 2 кв. м.

Это возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших в инциденте нет.

Ранее Baza писала, что на минус первом этаже в торговом центре «Метрополис» в Москве начался пожар. Были эвакуированы люди.