Пожарные не допустили распространения огня в Курской области

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Пожар на горевшем после атаки ВСУ объекте в Курской области локализован

Пожар на загоревшемся после атаки ВСУ в Курской области объекте локализован, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее Смирнов сообщал о возгорании объекта в Курском районе после атаки ВСУ.

Он отмечал, что во время объявленной ракетной опасности не сработал сигнал воздушной сирены.