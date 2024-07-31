Пожарные не допустили распространения огня в Курской области
Пожар на горевшем после атаки ВСУ объекте в Курской области локализован
Пожар на загоревшемся после атаки ВСУ в Курской области объекте локализован, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Смирнов сообщал о возгорании объекта в Курском районе после атаки ВСУ.
Он отмечал, что во время объявленной ракетной опасности не сработал сигнал воздушной сирены.