В Курской области при атаке ВСУ загорелся объект

Пожар возник на объекте после ракетной атаки ВСУ на Курскую область

Пожар возник на объекте после ракетной атаки ВСУ на Курскую область, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, он находится на месте происшествия.

Выяснилось, что перед атакой ВСУ отсутствовал сигнал тревоги.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.