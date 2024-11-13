Пожарные локализовали возгорание в общежитии в Москве

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МЧС РФ: пожар в общежитии в Москве на 65 «квадратах» локализован

Пожар на площади 65 квадратных метров в общежитии на Ташкентской улице 34, корпус 2 в Москве локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Загорелись личные предметы и мебель жильцов. Пожар происходил на первых двух этажах здания.

Тушением занимаются 70 сотрудников и 20 машин спецтехники МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что из горящего общежития вывели 15 человек. Их эвакуировали с помощью спасательного устройства.