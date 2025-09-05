Пожарные локализовали возгорание в «Москва-Сити»

сегодня в 15:08

Столичные огнеборцы отреагировали на сообщения о пожаре на территории «Москва-Сити» и оперативно устранили открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, возгорание произошло по адресу: Краснопресненская набережная, д. 16, стр. 1. Пожар случился на территории стройплощадки.

На место выехали пожарные расчеты. Они ликвидировали открытое горение. Пожар локализован. Специалисты проводят работы по полной ликвидации огня.

Ранее появились кадры с места происшествия. На них видны языки пламени и черный столб дыма.