Пожар произошел на стройке в «Москва-Сити»
Фото - © Telegram-канал "Baza"
Территория «Москва-Сити» оказалась в огне и дыму. Загорание произошло на местной стройке, сообщает Baza.
По предварительным данным, площадь пожара небольшая. На месте происшествия видны языки пламени. Вверх тянется огромный черный столб дыма.
Пожарных на месте пока нет. С огнем борется оператор экскаватора, работающий на стройке. Он пытается потушить огонь землей.
Причины пожара не уточняются. Данных о наличии пострадавших нет.