сегодня в 14:55

Пожар произошел на стройке в «Москва-Сити»

Территория «Москва-Сити» оказалась в огне и дыму. Загорание произошло на местной стройке, сообщает Baza .

По предварительным данным, площадь пожара небольшая. На месте происшествия видны языки пламени. Вверх тянется огромный черный столб дыма.

Пожарных на месте пока нет. С огнем борется оператор экскаватора, работающий на стройке. Он пытается потушить огонь землей.

Причины пожара не уточняются. Данных о наличии пострадавших нет.