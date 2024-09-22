Пожарные локализовали пожар хозпостроек во Владимире

сегодня в 17:49

Огнеборцы МЧС РФ смогли локализовать пожар во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожар начался на улице Фоминской на площади 2,5 тыс. «квадратов». Огонь перебросился на хозяйственные постройки.

На опубликованных МЧС фотографиях видно, что некоторые строения были уничтожены огнем. Часть из них продолжают дымиться.

Ранее сообщалось, что никто не пострадал. На месте работают 11 единиц техники и 37 огнеборцев МЧС РФ.