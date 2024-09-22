сегодня в 17:07

Хозпостройки загорелись на улице Фоминской во Владимире

Во Владимире огнеборцы приступили к тушению крупного пожара, который произошел на улице Фоминской, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Отмечается, что огнем охвачены хозпостройки. Они горят на площади 2,5 тыс. кв. м.

На месте ЧП работают 37 специалистов и 11 единиц техники. Пожарные МЧС РФ опасаются, что огонь может распространиться на еще большую площадь.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причины пожара также не называются.

Ранее пожар произошел на Львовской станции МЖД в Подмосковье. Там загорелись торговые ряды.