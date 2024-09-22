На Львовской станции МЖД в Подмосковье горят торговые ряды
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Около Львовской станции Московской железной дороги курского направления произошло возгорание. Огонь и дым окутали торговые ряды, сообщает городское сообщество «Подольск».
Для тушения пожара к Львовской станции были отправлены пять единиц спецтехники. От всех торговых рядов исходит густой дым.
На видео со стороны горящего здания слышны хлопки и стуки. Что является источником этих звуков — неизвестно.
«МК: срочные новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что предвестником пожара был хлопок. Предположительно, взорвался баллон с газом в заведении, где готовили шаурму.
Судя по видео, вероятность спасти торговые ряды крайне низкая. Скорее всего, все помещения сгорят.
Ранее пожар произошел на АЗС в Ставропольском крае. Это могло случиться из-за возгорания паров топлива.