Пожар на АЗС в Ставропольском крае мог произойти из-за вспышки паров топлива

Пожар на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья мог произойти из-за вспышки паров топлива, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал водитель бензовоза и оператор станции. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что загорелся бензовоз с бензином АИ-92 на АЗС. Также в результате пожара пострадали два легковых автомобиля и квадроцикл.