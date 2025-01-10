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Пожарные локализовали мощное возгорание на заводе ацетона в Гатчине

Крупный пожар, который произошел в промзоне Гатчины в Ленинградской области, локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Площадь возгорания была 1,9 тыс. «квадратов». На месте ЧП работают 50 человек и 12 единиц техники. Кроме того, в тушении помогает пожарный поезд.

О пострадавших в ЧП информации нет. Причины произошедшего также неизвестны.

В районе 6 часов утра в пятницу жители Гатчины услышали глухие взрывы. Затем в промзоне начался сильный пожар. Там горит завод по производству ацетона.