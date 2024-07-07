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Ликвидировано возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в станице Ленинградская Краснодарского края. Пожар произошел после атаки дрона, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее ВСУ в Краснодарском крае атаковали дронами Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

В результате отражения атаки средствами ПВО в Ейске была повреждена вышка сотовой связи.

В станицах Павловской и Ленинградской загорелись топливные резервуары. К счастью, никто не пострадал.