Пожарные ликвидировали открытый огонь в Москве на Сходненском тупике

Сотрудники МЧС РФ сумели ликвидировать открытое горение на мощном пожаре в Москве на Сходненском тупике. В настоящее время они работают над полной ликвидацией горения, сообщили в пресс-службе столичного чрезвычайного ведомства.

«Тушение пожара осложнено сложными конструктивными элементами кровли в виде многослойного покрытия из горючих материалов. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС РФ по Москве.

Общая площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 249 человек, которые задействовали 76 единиц спецтехники, два пожарных поезда и авиацию.

С помощью вертолетов на пожар сбросили более 355 тонн воды.

Ранее в Следственном комитете назвали причину, по которой мог возникнуть мощный пожар. Предварительно, все произошло из-за короткого замыкания.