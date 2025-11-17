сегодня в 14:19

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории храма в Мытищах

Пожарные завершили ликвидацию открытого горения в складском помещении, которое находится на территории Никольского храма в Мытищах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Открытое горение ликвидировано на площади 900 «квадратов». Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты проводят проливку и разбирают конструкции. С последствиями возгорания борются 39 специалистов и 13 единиц техники.

Пожар во вспомогательном здании на территории Никольского храма произошел утром в понедельник. Предварительно, возгорание возникло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

