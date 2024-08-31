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Пожарные ликвидировали открытое горение на Бережковской набережной в Москве

Пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром в административном здании на Бережковской набережной. На данный момент им удалось ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Сложность в тушении определялась непростым конструктивным строением здания. К тушению пожара привлекли более 130 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев». Также пришлось использовать беспилотники и вертолеты.

«Обращений от пострадавших не поступало. Личный состав с задачей успешно справился. Проводятся дальнейшие мероприятия по полной ликвидации пожара», — сообщил начальник ГУ МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин.

Пожар вспыхнул в субботу утром по адресу: Бережковская набережная, дом № 20, стр. 9. Загорелся второй этаж трехэтажного административного здания. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.