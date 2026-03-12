Пожарная машина застряла в сугробах на дороге в Асбесте

Пожарная машина застряла в сугробах на дороге в Асбесте в Свердловской области, сообщает E1.RU .

Пожарным пришлось самостоятельно выталкивать машину из снега. Инцидент произошел на улице Коминтерна вечером 11 марта.

«В сугробе застряла пожарная машина. На выручку ей прибыла другая. Вытаскивают из снежного плена, но пока не получается», — рассказал очевидец.

Отмечается, что пожарные смогли немного протолкнуть автомобиль, однако затем он снова застрял.

При этом в пресс-службе МЧС заявили, что сообщений, что машина застревала, не было.

«Видимо, ситуация была решена в моменте», — отметили там.

Ранее ДТП случилось на пересечении Хлебозаводской и Южной улиц в подмосковных Люберцах. Столкнулись две грузовые машины. Они находились на разных полосах движения. Из-за этого дорога оказалась перекрыта.

